От коронавируса умер автор романа про Ходорковского и Грефа

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Роман Арбитман скончался в возрасте 59 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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От коронавируса скончался писатель-фантаст, литературный критик и педагог, автор альтернативно-исторической книги «Роман Арбитман. Биография второго президента России» Роман Арбитман. Об этом сообщил в Twitter депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«Друзья, скорей бы закончился этот год. От ковида в 59 лет умер Роман Арбитман», — написал Вишевский. Депутат назвал его лучшим из «фантастических» критиков и блестящим знатоком творчества писателей братьев Стругацких, своим давним товарищем. «Светлая память, дорогой Рома», — добавил он.

Книга «Роман Арбитман. Биография второго президента России» вышла в 2009 году. Писатель выпустил ее под псевдонимом Лев Гурский. В ней рассказывается история, где приемником Бориса Ельцина становится Арбитман, который по сюжету предотвратил покушение на экс-президента России. Премьер-министром становится глава «Сбера» Герман Греф, а место министра топлива и энергетики занимает бизнесмен Михаил Ходорковский. После Арбитмана на президентских выборах в стране побеждает комик Гарик Харламов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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