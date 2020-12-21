В Беларуси появилась единая база оппозиционеров

МВД Беларуси будет следить за участниками протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

МВД Беларуси создало единую базу участников несанкционированных митингов в республике. Это позволит контролировать оппозиционеров и вести статистику протестов, заявили в ведомстве.

Базу данных участников митингов силовики решили создать после протестов, начавшихся 9 августа. «В министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», — заявил белорусскому изданию Tut.by начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

В базе указаны пол, возраст, регион, увлечения человека, а также место работы и учебы. В список попадают участники акций, пользователи чатов и администраторы telegram-каналов. В МВД заявили, что круглосуточно мониторят места митингов по камерам наблюдения. Это позволяет узнать, сколько раз человек принимал участие в протестах. Система также может автоматически готовить отчеты об участниках митингов.

Протесты в Беларуси начались после выборов 9 августа, на которых президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Митингующие требуют отставки политика, пишет «Национальная служба новостей». Политологи считают, что протестующие готовятся к майдану. Главный конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская пожаловалась, что Европа никак не может изменить ситуацию в республике, пишет Life .