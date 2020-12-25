Организаторы праздников: 3 способа обойти запрет на корпоративы

Некоторые компании решили организовать корпоративы в онлайн-формате Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В этом году из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов власти ввели ограничения на проведение корпоративов перед Новым годом. По словам генерального директора ивент-агентства Big Jack Николая Андреева, почти 95-99% компаний отказались праздновать Новый год. Однако некоторые нашли способ обойти запрет.

По данным заместителя руководителя ивент-агентства «Отдохни по-звездному» Дарьи Стоговой, особенно популярны в этом году онлайн-корпоративы. «Заказчики тратят примерно столько же денег, потому что средства, которые раньше уходили на еду в ресторане, теперь уходят на онлайн-трансляцию. То есть никто, по сути, ничего не теряет», — передает РБК слова Стоговой.

Некоторые компании решили собрать сотрудников на улице или на катке. Однако даже в этом случае организаторы не исключают возможность заразиться коронавирусом. Другим вариантом организации корпоративов стали мероприятия в закрытых местах, например в лофтах или апартаментах, где Роспотребнадзор не сможет провести проверку.

Ранее стало известно, что Тюменские рестораны и бары предлагают клиентам онлайн-корпоративы. По словам рестораторов, онлайн -мероприятия хорошая мера, так как не нарушает запрет на прием гостей в ночное время.