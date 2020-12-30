Производитель предупредил о фальшивой икре в российских магазинах

Новогоднее лакомство лучше покупать в крупных специализированных магазинах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России сейчас очень большой процент икры на прилавках магазинов составляет имитированный продукт. Об этом заявил директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос.

«Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно», — рассказал он телеканалу «Звезда». Чтобы не нарваться на подделку, Ходос советует покупать икру в крупных специализированных магазинах, владеющих необходимой документацией.

Ранее в Роскачестве назвали восемь правил выбора красной икры. Среди них маркировка «ГОСТ», изготовление в период вылова и рядом с этим местом, сообщает телеканал 360. Также, по данным «Пятого канала», стоит обратить внимание на состав, чтобы там не было уротропина. Диетолог Александр Ноев считает красную икру смертельно опасной из-за большого количества соли, пишет агентство Nation News.