26 декабря 2020

В Роскачестве назвали 8 правил выбора красной икры

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
При выборе икры нужно обратить внимание да дату и место ее производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Красная икра легко поддается подделке, поэтому нужно с осторожностью подходить к выбору продукта. О том, как купить качественный продукт рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.

  • При покупке продукта в жестяной банке нужно обратить на изготовления. Лучше, чтобы икра была изготовлена в период вылова (с мая по октябрь, тогда вы не рискуете купить предварительно замороженный деликатес).
  • На упаковке должна быть маркировка «ГОСТ».
  • Предпочтительно, чтобы место производства было в местах вылова рыбы.
  • Номер на банке должен быть набит наружу, а не внутрь.

Также специалист рассказала агентству «Прайм» о рисках с связанных с покупкой икры на развес:

  • Ее могут смешать с икрой более дешевых видов или с растительными аналогами
  • В составе может оказаться вредный консервант — уротропин, запрещенный в РФ с 2010 года.
  • Невозможно убедиться в том, что икра правильно хранилась
  • Чтобы избежать этих проблем с икрой на развес, лучше покупать ее рыбных магазинах и супермаркетах, так как они проверяют безопасность продукта.

Ранее директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева объяснила, как выбрать шампанское. Для этого нужно следовать своим предпочтением и обращать внимание на год урожая или дату розлива, а также на наименование товара. Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин рассказал, как выбрать селедку для новогоднего стола. Она должна быть крепкой, упругой, а также храниться в холодильнике, пишет «Царьград». Предпочтение лучше отдать продукции в вакуумной упаковке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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