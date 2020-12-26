В Роскачестве назвали 8 правил выбора красной икры

Красная икра легко поддается подделке, поэтому нужно с осторожностью подходить к выбору продукта. О том, как купить качественный продукт рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.
- При покупке продукта в жестяной банке нужно обратить на изготовления. Лучше, чтобы икра была изготовлена в период вылова (с мая по октябрь, тогда вы не рискуете купить предварительно замороженный деликатес).
- На упаковке должна быть маркировка «ГОСТ».
- Предпочтительно, чтобы место производства было в местах вылова рыбы.
- Номер на банке должен быть набит наружу, а не внутрь.
Также специалист рассказала агентству «Прайм» о рисках с связанных с покупкой икры на развес:
- Ее могут смешать с икрой более дешевых видов или с растительными аналогами
- В составе может оказаться вредный консервант — уротропин, запрещенный в РФ с 2010 года.
- Невозможно убедиться в том, что икра правильно хранилась
- Чтобы избежать этих проблем с икрой на развес, лучше покупать ее рыбных магазинах и супермаркетах, так как они проверяют безопасность продукта.
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