Цены на квартиры в России выросли на 15-20% и продолжат расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,81% и составила 52,86 доллара за баррель. Нефть Brent также подешевела и стоит 55,92 доллара за баррель (-0,16%). Доллар поднялся до 73,76 рубля, евро стоит 89,61 рубля.

События в России

С начала 2021 года в России подорожали подсолнечное масло, сахар и овощи, несмотря на то, что власти РФ, производители и ритейлеры подписали соглашение о заморозке цен. Об этом сообщает Росстат.

Потребительские цены на бензин в России выросли на 0,4% в 2021 году, дизельное топливо подорожало на 0,1%. Росстат ожидает, что с января ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла вырастут на 4%.

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от коронавируса. Авторы документа считают, что право на пенсии по случаю потери кормильца должны получать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий COVID-19, приобретенного во время работы.

В Госдуме РФ предложили увеличить выплаты многодетным семьям. В частности, предлагается компенсировать россиянам не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли.

События в мире

Датская фирма Rambøll отказалась от участия в завершении строительства газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». Причиной стали США, которые угрожают санкциями участникам проекта.

На Украине введут государственное регулирование цен на газ во время коронавируса или до конца отопительного сезона, заявил премьер-министр Денис Шмыгал. Он объяснил, что пойти на такой шаг властям пришлось из-за пандемии, карантинных ограничений и резкого роста биржевых цен на газ.

Прогнозы и мнения экспертов

Российским пенсионерам в 2022 году не стоит рассчитывать на дополнительные индексации пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, принимаемые законы не будут работать после выборов в Госдуму, а система пенсионных баллов не позволит выплатам увеличиться.

Экономисты ожидают, что практически весь 2021 год инфляция останется в коридоре 3-3,5%. Поэтому темпы роста цен в России достаточно быстро вернутся к цели Центробанка в 4%

Цены на новостройки в России росли, как на аукционе. А доля сделок с привлечением ипотеки в прошлом году составила 85%. Поэтому падения цен на жилье в 2021 году ожидать не стоит. Напротив, эксперты по рынку недвижимости прогнозируют, что новостройки в стране продолжат дорожать. Цены на вторичное жилье стабилизируются.

Закупка Минфином РФ иностранной валюты может привести к колебанию курса рубля. Но это произойдет только в том случае, если Минфин и Центробанк не будут вести одинаковую валютную политику, заявили экономисты Антон Любич и Константин Селянин.