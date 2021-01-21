Госдума: когда школьников вернут на дистанционное обучение

С началом новой волны коронавируса школьники могут вернуться к дистанционному обучению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники могут вернуться на дистанционное обучение в 2021 году. Их придется оставить дома, если заболеваемость коронавирусом снова вырастет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в Москве.

«Только 45% населения готовы вакцинироваться, другие — нет. Хорошо, что дети возвращаются к аудиторным занятиям. Но исключить возвращение к обучению на дому нельзя», — передает объяснение Смолина Regnum.

Политик также отмечает, что кроме малого количества россиян, желающих поставить прививку, есть еще одна проблема. Препарата пока не хватает даже на тех, кто хотел бы вакцинироваться. Поэтому новый рост заболеваемости коронавирусом вполне возможен, заявил Смолин.

Дистанционную учебу в школах уже отменяют регионы УрФО. Также к очному образованию вернулись учащиеся с первого по 11 класс в Москве, пишет RT. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться, 21 января обнаружено менее 22 тысяч зараженных уточняет агентство Nation News.