28 января 2021

В соцсетях не поверили в индексацию выплат пенсионерам от Госдумы. «Предвыборный пиар»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, бабушка, пенсионеры
Депутатов обвинили в неискренности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об индексации пенсий работающим россиянам. Как сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предлагается в 2021 году увеличить пенсионные выплаты на 6,1%, на 5,9% — в следующем и на 5,6% — в 2023.

При этом планируется индексировать пенсии не ниже уровня инфляции. Парламентарий настаивает, что повышение размера выплат должно затрагивать все категории пенсионеров. По мнению Миронова, выплаты работающих пенсионеров должны быть увеличены так же, как и у всех остальных групп россиян, претендующих на выплаты за счет ПФР. Индексация выплат должна осуществляться не реже одного раза в год, уточнил глава «Справедливой России». Однако пользователи социальных сетей не поверили в искренность намерения.

Елизавета Зотова задалась вопросом, где Миронов возьмет деньги на индексацию пенсий
Фото: соцсети
Пользователь по имени Михаил считает, что это предвыборный пиар
Фото: URA.RU
Александр Петров уверен, что власти не найдут денег на эти цели
Фото: соцсети
Некоторые пожаловались, что их пенсия с начала года стала еще меньше
Фото: URA.RU
Некоторые признались, что такие разговоры злят их
Фото: URA.RU
Другие пользователи принялись шутить
Фото: URA.RU

Пенсии работающих россиян не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по возобновлению индексации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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