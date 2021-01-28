Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об индексации пенсий работающим россиянам. Как сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предлагается в 2021 году увеличить пенсионные выплаты на 6,1%, на 5,9% — в следующем и на 5,6% — в 2023.
При этом планируется индексировать пенсии не ниже уровня инфляции. Парламентарий настаивает, что повышение размера выплат должно затрагивать все категории пенсионеров. По мнению Миронова, выплаты работающих пенсионеров должны быть увеличены так же, как и у всех остальных групп россиян, претендующих на выплаты за счет ПФР. Индексация выплат должна осуществляться не реже одного раза в год, уточнил глава «Справедливой России». Однако пользователи социальных сетей не поверили в искренность намерения.
Пенсии работающих россиян не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по возобновлению индексации.
Подписывайтесь на URA.RU в