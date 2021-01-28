Российские звезды скорбят о смерти Ланового Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известие о смерти Народного артиста СССР Василия Ланового стало ударом для его коллег и поклонников. Они вспоминают его как талантливейшего актера и человека с невероятной силой духа.

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас заявил, что до последнего надеялся на выздоровление Ланового. «Я узнал только что. Мне звонили час назад, но еще была надежда, еще был жив. Был такой час тревожный […] Как мне его жаль. Как жаль, как все уходят — и зачем, почему?», — цитирует худрука «РЕН.ТВ».

Звезда оперной сцены Мария Максакова, что назвала сына в честь героя Ланового — Ивана Вараввы — из фильма «Офицеры». Певица сожалеет, что не смогла рассказать об этом артисту. Она пообещала обязательно показать картину «Офицеры» своему сыну. «Спасибо Вам за стойкость и благородство», — цитирует Максакову «КП».

Артист России Юрий Назаров в беседе с телеканалом 360 назвал Ланового верным «Победе, коммунизму» и фильму «Как заклялась сталь», где он гениально сыграл Павку Корчагина». Назвров отметил, что Лановой был человеком совести.

Народная артистка РСФСР Алина Покровская рассказала, что известие о смерти любимого друга потрясло ее до глубины души. «Я никогда не испытывала чувства влюбленности в него, но у нас была дружба и очень тонкая, настоящая связь. Я прихожу со спектакля сегодня вечером, я в 23:00 пришла домой и первый звонок… меня как по голове ударили. Мы уходим, нас было очень много, но мы уходим», — цитирует Покровскую телеканал «Звезда».

Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи со смертью легендарного актера. Она со слезами в голосе вспомнила, что ей посчастливилось много работать с ним на одной сцене. «Нет сил просто. Понимаете, Василий Семенович… Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа. Я почему-то верила, что он победит. Просто очень много работала с ним в театре Вахтангова и на фестивале „Алые паруса“. Не могу говорить, сложно», — заявила артистка.

О смерти Народного артиста СССР Василия Ланова стало известно 29 января. Причиной случившегося стал коронавирус.