31 января 2021

Бессимптомные носители коронавируса могут быть незаразны

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики
Исследование международной группы ученых показало, что больные без симптомов COVID-19 инфекцию не распространяют Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди с положительными тестами на COVID-19 и без симптомов заболевания скорее всего не передают вирус далее. Об это свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых из Китая, Великобритании и Австралии.

Наблюдение велось за тремя сотнями человек (132 мужчин и 168 женщин), у которых не было симптомов коронавируса, но тесты дали положительный результат. Их поместили в карантин на две недели, пока анализы не стали отрицательными. За это время симптомы так и не появились и никто из близких контактов наблюдаемых (1174 ченловека) не заболел. «Авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители вряд ли способны заражать других людей», — пишет газета «Известия».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что выдвинутая теория логична, но посоветовал коллегам закончить исследование сравнением количества вируса у больных с симптомами и без, продолжает издание. Это сможет подтвердить тезис о том, что чем меньше вирусов носит в себе человек, тем меньше у него возможности заразить других.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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