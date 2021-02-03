03 февраля 2021

В России создали уникальную киберсистему защиты машин от угона

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети
Специалисты по кибербезопасности из Санкт-Петербурга создали новую систему защиты от угона машин при помощи хакерских атак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Систему безопасности для автомобилей, способную отражать прямые и удаленные атаки хакеров, создали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета. Об этом журналистам рассказал доцент Института кибербезопасности и защиты СПбПУ Евгений Павленко.

«<…> новая система может препятствовать как дистанционному вмешательству в управление автомобилем, так и прямому. Злоумышленник не сможет перехватить контроль ни по Wi-Fi, ни при подключении к автомобилю специального гаджета», — пишет газета «Известия». Собран прототип антихакерского модуля, который можно подключить к электроники практически любой машины не старше 10-15 лет.

Электроника современных автомобилей состоит из десятков групп электронных блоков (доменов), каждая из которых имеет свое назначение: освещение, встроенные мультимедиа, двигатель и так далее. На сегодняшний день, хакер, взломав по Wi-Fi один из доменов (скажем, освещение), может получить доступ к любому другому (работа двигателя, блокировка дверей). Именно эту «дыру» в безопасности и закрыла разработка специалистов из Санкт-Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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