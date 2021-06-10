Минфин потратил народные деньги на московское метро

Сотни миллионов рублей были потрачены на вагоны метрополитена Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Деньги из Фонда национального благосостояния в 2021 году были потрачены на акции и облигации крупных российских компаний, а также на вагоны метрополитена. Документ об этом опубликован на официальном сайте Министерства финансов РФ.

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) — в сумме 115,8 млн рублей. Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-2) — в сумме 148 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Кроме того, на государственные деньги были куплены акции «Аэрофлота», РЖД и Сбера. «Средства ФНБ в сумме 1 670 млн рублей размещены в привилегированные акции ОАО „РЖД“. Банк ВТБ осуществил покупку облигаций госкомпании „Российские автомобильные дороги“ стоимостью 500 млн рублей. [Куплены] обыкновенные акции ПАО Сбербанк — 3 508 995,3 млн рублей, обыкновенные акции ПАО „Аэрофлот“ — 58 383,3 млн рублей», — говорится в тексте документа.

При этом тратить деньги из Фонда национального благосостояния на обеспечение заработных плат россиян нецелесообразно, сообщал ранее первым зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Для улучшения уровня жизни в стране нужно увеличивать производительности труда, отмечал он.

Летом стало известно, что правительство решило полностью отказаться от доллара в Фонде национального благосостояния, напоминает « Федеральное агентство новостей . Курс будет взят на закупку золота и евровалюты. Ряд экспертов уже предупредил, что это может привести к резкому спросу на драгоценный металл, передает телеканал 360.