Минфин потратил народные деньги на московское метро

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, метро, строгино
Сотни миллионов рублей были потрачены на вагоны метрополитена Фото:

Деньги из Фонда национального благосостояния в 2021 году были потрачены на акции и облигации крупных российских компаний, а также на вагоны метрополитена. Документ об этом опубликован на официальном сайте Министерства финансов РФ.

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) — в сумме 115,8 млн рублей. Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-2) — в сумме 148 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Кроме того, на государственные деньги были куплены акции «Аэрофлота», РЖД и Сбера. «Средства ФНБ в сумме 1 670 млн рублей размещены в привилегированные акции ОАО „РЖД“. Банк ВТБ осуществил покупку облигаций госкомпании „Российские автомобильные дороги“ стоимостью 500 млн рублей. [Куплены] обыкновенные акции ПАО Сбербанк — 3 508 995,3 млн рублей, обыкновенные акции ПАО „Аэрофлот“ — 58 383,3 млн рублей», — говорится в тексте документа.

При этом тратить деньги из Фонда национального благосостояния на обеспечение заработных плат россиян нецелесообразно, сообщал ранее первым зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Для улучшения уровня жизни в стране нужно увеличивать производительности труда, отмечал он.

Летом стало известно, что правительство решило полностью отказаться от доллара в Фонде национального благосостояния, напоминает «Федеральное агентство новостей. Курс будет взят на закупку золота и евровалюты. Ряд экспертов уже предупредил, что это может привести к резкому спросу на драгоценный металл, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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