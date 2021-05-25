В Центробанке отказались тратить резервы на зарплаты россиян

Деньги из федерального резерва не помогут россиянам, считают в ЦБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Тратить деньги из Фонда национального благосостояния на обеспечение заработных плат россиян нецелесообразно. Для улучшения уровня жизни в стране нужно увеличивать производительности труда. Об этом заявил первым зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

«Временно — да, мы можем раскупорить „кубышку“, можем за три года „проесть“ наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель, и важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, который нивелирует внешние шоки», — приводит ТАСС слова Швецова. По словам представителя регулятора, резервных федеральных средств на зарплаты граждан хватит только на три года.

Швецов также уверен, что без механизма Фонда национального благосостояния Россия будет полностью зависеть от цен на нефть, что является негативным аспектом. Представитель Центробанка посоветовал правительству РФ уделять внимание улучшению производительности труда, а не на повышение удобств граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал кабмин и ЦБ обеспечить рост зарплат россиян, пишет Life . Вместе с тем, у граждан все меньше остается средств на накопления — все деньги тратятся на еду.