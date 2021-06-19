Прилепин рассказал, как за месяц восстановить половину СССР

Захар Прилепин одобрил предложение присоединить Молдову к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для того, чтобы территориально восстановить половину СССР, достаточно провести в бывших советских республиках честные референдумы. Такое предположение высказал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин.

«В случае честных референдумов, мы бы половину СССР за месяц восстановили бы. Любым «умным голосованием», — написал он в своем telegram-канале. О честных референдумах Прилепин говорил в контексте предложения молдавской партии «Патриоты Молдовы» провести в стране референдум с предложением присоединиться к России. «Вступление Молдавии в состав России предоставляет нам целый ряд преимуществ: территориальная целостность Молдавии, включая воссоединение левого и правого берегов Днестра, защита православных ценностей, сохранение молдавского языка, идентичности и многонациональной истории, возможность применения российских тарифов на энергоресурсы и доступ к огромному рынку без границ, налогов, квот и ограничений», — процитировал «Интерфакс» председателя партии Михаила Гарбуза.

«Молдаване, надо сказать, очень комплиментарный к русским народ. Там даже мухлевать не надо. Надо просто провести честный референдум», — прокомментировал инициативу «Патриотов Молдовы» Прилепин. Ранее он заступился за певицу Ольгу Бузову и рэпера Алишера Моргенштерна.