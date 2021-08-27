Пресс-секретарь Навального оспорила вердикт по «санитарному делу»

Киру Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подала жалобу на приговор о нарушении санитарных норм на несогласованных акциях в Москве. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.

«Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, которым Киру Ярмыш признали виновной по „санитарному делу“», — указано в аккаунте Вероники Поляковой в социальной сети Twitter.

Ярмыш назначили год и шесть месяцев ограничения свободы за нарушение санитарных норм на несогласованных протестах в Москве. В течение этого периода она не может участвовать в митингах, покидать свой дом после 22:00 и менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, пишет RT. По информации МВД, среди участников митинга 23 января на Пушкинской площади были люди, которые должны были соблюдать изоляцию по месту жительства из-за коронавируса. Ярмыш признали виновной в нарушении части 1 статьи 236 уголовного кодекса (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил), передает РАПСИ.