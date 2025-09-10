Экс-военного строителя оставили под стражей по обвинению в крупном мошенничестве

Советнику гендира «Оргэнергостроя» Выгулярному продлили арест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд продлил меру пресечения генерального директора АО «Оргэнергострой»
Суд продлил меру пресечения генерального директора АО «Оргэнергострой» Фото:

Советнику генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадиму Выгулярному, ранее проходившему военную службу в строительных войсках, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца. Решение принято Мещанским районным судом Москвы по ходатайству следствия. Об этом сообщил telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Советнику генерального директора АО „Оргэнергострой“ продлена мера пресечения в суде столицы», — пишет telegram-канал. Выгулярного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита добивалась изменения меры пресечения на более мягкую — в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте Выгулярного. Его подозревают в хищении более миллиона рублей при реализации контрактов на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советнику генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадиму Выгулярному, ранее проходившему военную службу в строительных войсках, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца. Решение принято Мещанским районным судом Москвы по ходатайству следствия. Об этом сообщил telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. «Советнику генерального директора АО „Оргэнергострой“ продлена мера пресечения в суде столицы», — пишет telegram-канал. Выгулярного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита добивалась изменения меры пресечения на более мягкую — в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте Выгулярного. Его подозревают в хищении более миллиона рублей при реализации контрактов на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...