Экс-военного строителя оставили под стражей по обвинению в крупном мошенничестве

Советнику генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадиму Выгулярному, ранее проходившему военную службу в строительных войсках, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца. Решение принято Мещанским районным судом Москвы по ходатайству следствия. Об этом сообщил telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
«Советнику генерального директора АО „Оргэнергострой“ продлена мера пресечения в суде столицы», — пишет telegram-канал. Выгулярного обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита добивалась изменения меры пресечения на более мягкую — в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий.
Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте Выгулярного. Его подозревают в хищении более миллиона рублей при реализации контрактов на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.
