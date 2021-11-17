Генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров стал советником гендиректора в Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник Главного управления на транспорте генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров перешел на работу в ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России». Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Бывший начальник Главного управления на транспорте МВД России стал советником гендиректора в Ведомственной охране железнодорожного транспорта России. В указанном ведомстве он будет возглавлять блок безопасности и охраны и может предложить руководящую должность действующему начальнику УТ МВД России по УрФО генералу Александру Вострикову», — рассказал собеседник.

Получить оперативный комментарий в госкомпании не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Под охраной подразделений Ведомственной охраны железнодорожного транспорта России находится свыше 2400 объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе более 1900 наиболее важных. В компании работает более 10 тысяч сотрудников. По итогу 2020 году структура отчиталась о чистой прибыли в 308 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Шаробаров попрощался с подчиненными и объявил об уходе в отставку 16 августа. Одновременно с этим на уровне министерства было решено отложить ликвидацию транспортной полиции. Изменение структуры МВД России без встроенной в министерство транспортной вертикали обсуждалось с 2020 года. Пока достигнут компромиссный вариант — транспортная полиция весной 2021 года передала часть функций региональным управлениям МВД.

Фото: URA.RU