АТОР: границы Словении вновь открыты для россиян

Словения возобновляет выдачу туристических виз для россиян с 19 ноября. Данная информация размещена на сайте Посольства Словении в Москве.
«Мы уверены, что спрос на Словению теперь пойдет в гору. У нас уже выставлены оздоровительные туры (курорт Рогашка Слатина), горнолыжные туры (курорты Бохинь, Бовец, Краньска Гора). Видим интерес, в том числе, и к вакцинным турам в Любляну», — рассказала директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Для того, чтобы въехать в страну, необходим сертификат о прививке вакциной «Спутник V». Переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев до поездки, могут отправиться в Словению, если есть сертификат, подтверждающий вакцинацию хотя бы первой дозой «Спутник V». Также при себе им нужно иметь медицинскую справку о выздоровлении. Детям до 12 лет сертификат о прививке не нужен, однако они должны находиться в сопровождении привитых близких родственников. Для оформления виз можно обратиться в визовые центры VFS Global.
Россияне, которые успели привиться двумя компонентами вакцины «Спутник V» не позднее, чем полгода назад, смогут посещать Израиль с 1 декабря. Российскую вакцину в государстве приняли еще 15 ноября, однако возможность посетить Израиль для привитых граждан РФ переносится в связи с рядом сложностей.
Подписывайтесь на URA.RU в