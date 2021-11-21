21 ноября 2021

Синоптик Тишковец предупредил россиян о морозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, мороз, зима. Челябинск, снег, снегопад, зима, автотранспорт, улица воровского, мороз
Температура опустится до минус 10 градусов Фото:

Центральную Россию в первой половине следующей недели ожидают морозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на понедельник ударят заморозки. «Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус пяти-десяти, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно — минус пять-десять и без осадков», — рассказал Тишковец в разговоре с РИА «Новости».

Однако он отметил, что уже во второй половине недели морозы пойдут на спад. Температура будет держаться в диапазоне от минус трех до плюс двух градусов, не обойдется без осадков и гололедных явлений. Тишковец добавил, что наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь.

Ранее также стало известно, что в регионах УрФО, в частности, в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях в понедельник 22 ноября ожидаются метели. Об этом сообщается на сайтах ГУ МЧС России по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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