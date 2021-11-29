Скворцова назвала эффективное лекарство против штамма «омикрон»

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, скворцова вероника
«МИР-19» будет эффективен против «омикрона», заявила Вероника Скворцова Фото:
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Коронавирус COVID-19

Разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) препарат «МИР-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«„МИР-19“ эффективен против штамма „омикрон“. Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. Такой препарат наш институт иммунологии создал — препарат „Мир-19“», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина против штамма «омикрон» начнет производиться уже в феврале 2022 года. Также разработку аналогичной вакцины начала американская компания Johnson & Johnson.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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