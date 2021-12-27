В России начнут предлагать пособия всем нуждающимся

28 декабря 2021 в 02:47 Размер текста - 17 +

В ПФР начнут выявлять людей, нуждающихся в пособиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России хотят ввести порядок выявления граждан, кому нужна государственная социальная поддержка. Данное предложение описано в проекте постановления правительства, подготовленного Минтрудом. Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. Фонд проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий, сообщают «Известия». В настоящее время россиянину необходимо самостоятельно оценить свое материальное положение, чтобы в случае надобности обратиться к государству за поддержкой. Начиная с 2023 года, этим начнут заниматься представители ПФР. Федеральная налоговая служба будет передавать в ПФР не только сведения о доходах граждан, но и о материальном положении семьи. Если окажется, что семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд направит запросы в другие ведомства для уточнения данных. В Минтруде заявили, что такие нововведения позволят решить сразу несколько задач. Так, например, будут заметно сокращены сроки оказания соцподдержки, а также гражданам не нужно будет разбираться со всем этим самостоятельно. Ранее сообщалось, что в введении учета будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас уровень доходов россиян определяют на основе статистики Росстата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят ввести порядок выявления граждан, кому нужна государственная социальная поддержка. Данное предложение описано в проекте постановления правительства, подготовленного Минтрудом. Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия. Фонд проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий, сообщают «Известия». В настоящее время россиянину необходимо самостоятельно оценить свое материальное положение, чтобы в случае надобности обратиться к государству за поддержкой. Начиная с 2023 года, этим начнут заниматься представители ПФР. Федеральная налоговая служба будет передавать в ПФР не только сведения о доходах граждан, но и о материальном положении семьи. Если окажется, что семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд направит запросы в другие ведомства для уточнения данных. В Минтруде заявили, что такие нововведения позволят решить сразу несколько задач. Так, например, будут заметно сокращены сроки оказания соцподдержки, а также гражданам не нужно будет разбираться со всем этим самостоятельно. Ранее сообщалось, что в введении учета будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Сейчас уровень доходов россиян определяют на основе статистики Росстата.