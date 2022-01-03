03 января 2022

Депутат Госдумы предрек массовое введение электронных подписей

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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, аксаков анатолий
Вместо простой цифровой подписи появится два новых вида усиленной подписи, заявил Анатолий Аксаков Фото:

Госдума РФ намерена проработать вопрос электронных подписей из-за их массового внедрения в жизнь россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Необходимо очень много поработать над электронной цифровой подписью, поскольку „цифра“ активно вторгается в нашу жизнь, и многие договоры, многие согласия даются в цифровой форме», — приводит слова Анатолия Аксакова ИА Regnum. Он отметил, что простую электронную подпись заменят усиленные неквалифицированные и квалифицированные цифровые подписи, которые будут применяться в зависимости от соглашения.

Задача депутатов максимально упростить получение усиленных электронных подписей, а также обеспечить защиту граждан, добавил парламентарий. «Для того, чтобы, с одной стороны, граждане были максимально защищены, используя такую подпись, а с другой — чтобы они массово могли эти подписи иметь», — объяснил Анатолий Аксаков.

Ранее URA.RU сообщало, что зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году более половины россиян будет пользоваться электронной подписью. Президент РФ Владимир Путин разрешил россиянам удаленно устраиваться на работу с помощью электронной подписи.

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Госдума РФ намерена проработать вопрос электронных подписей из-за их массового внедрения в жизнь россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Необходимо очень много поработать над электронной цифровой подписью, поскольку „цифра“ активно вторгается в нашу жизнь, и многие договоры, многие согласия даются в цифровой форме», — приводит слова Анатолия Аксакова ИА Regnum. Он отметил, что простую электронную подпись заменят усиленные неквалифицированные и квалифицированные цифровые подписи, которые будут применяться в зависимости от соглашения. Задача депутатов максимально упростить получение усиленных электронных подписей, а также обеспечить защиту граждан, добавил парламентарий. «Для того, чтобы, с одной стороны, граждане были максимально защищены, используя такую подпись, а с другой — чтобы они массово могли эти подписи иметь», — объяснил Анатолий Аксаков. Ранее URA.RU сообщало, что зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году более половины россиян будет пользоваться электронной подписью. Президент РФ Владимир Путин разрешил россиянам удаленно устраиваться на работу с помощью электронной подписи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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