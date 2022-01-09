Le Monde сообщила о маневре Путина, заставшем США врасплох

Перемещение российских войск стало неожиданность для США, считает Сильви Кауфманн Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Власти США были застигнуты врасплох сосредоточением российских войск на границе с Украиной, хотя и первыми объявили об этом. Такое мнение выразила редактор французского информационного агентства Le Monde Сильви Кауфманн.

«Первыми забившие тревогу в начале ноября 2021 года по поводу сосредоточения российских войск на украинской границе американцы, тем не менее были застигнуты врасплох маневром [президента России Владимира] Путина и, похоже, с тех пор ориентируются на месте. Это странная американская непредусмотрительность», — написала Кауфманн в своей авторской колонке.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что на границе с Украиной находятся 122 тысячи российских военнослужащих. По данным американских СМИ, Россия наращивает военные силы у границ Украины. В свою очередь, в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ подчеркнули, что присутствие российских военных на границе с Украиной является законным правом России, сообщает телеканал 360.

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