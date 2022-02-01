Польша упрекнула Германию в помощи России, вместо Украины

Польша раскритиковала Германию за то, что власти содействовали проекту «Северный поток — 2», однако бездействовали, когда понадобилась помощь Киеву. Так считает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода „Северный поток — 2“ и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel.
По его словам, власти ФРГ не стали предпринимать попыток помочь Украине с поставкой вооружения. По его словам, его поставками в основном занимаются британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с Россией. Экс-министр отметил, что Германия должна принять и осознать свою ответственность, как самого сильного и большого государства в ЕС.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила о том, что власти ФРГ не согласовывали никакие поставки летального оружия на Украину. По ее словам, позиция страны по этому вопросу неизменна.
Польша раскритиковала Германию за то, что власти содействовали проекту «Северный поток — 2», однако бездействовали, когда понадобилась помощь Киеву. Так считает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода „Северный поток — 2“ и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel. По его словам, власти ФРГ не стали предпринимать попыток помочь Украине с поставкой вооружения. По его словам, его поставками в основном занимаются британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с Россией. Экс-министр отметил, что Германия должна принять и осознать свою ответственность, как самого сильного и большого государства в ЕС. Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила о том, что власти ФРГ не согласовывали никакие поставки летального оружия на Украину. По ее словам, позиция страны по этому вопросу неизменна.