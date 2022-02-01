01 февраля 2022

Польша упрекнула Германию в помощи России, вместо Украины

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Сикорский заявил о бездействии Германии в отношении происходящего на Украине Фото:

Польша раскритиковала Германию за то, что власти содействовали проекту «Северный поток — 2», однако бездействовали, когда понадобилась помощь Киеву. Так считает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода „Северный поток — 2“ и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel.

По его словам, власти ФРГ не стали предпринимать попыток помочь Украине с поставкой вооружения. По его словам, его поставками в основном занимаются британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с Россией. Экс-министр отметил, что Германия должна принять и осознать свою ответственность, как самого сильного и большого государства в ЕС.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила о том, что власти ФРГ не согласовывали никакие поставки летального оружия на Украину. По ее словам, позиция страны по этому вопросу неизменна.

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Польша раскритиковала Германию за то, что власти содействовали проекту «Северный поток — 2», однако бездействовали, когда понадобилась помощь Киеву. Так считает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода „Северный поток — 2“ и его завершению. На себя немцы работают», — написал Сикорский в своей статье для журнала Der Spiegel. По его словам, власти ФРГ не стали предпринимать попыток помочь Украине с поставкой вооружения. По его словам, его поставками в основном занимаются британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с Россией. Экс-министр отметил, что Германия должна принять и осознать свою ответственность, как самого сильного и большого государства в ЕС. Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила о том, что власти ФРГ не согласовывали никакие поставки летального оружия на Украину. По ее словам, позиция страны по этому вопросу неизменна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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