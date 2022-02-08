Жириновский проиграл суд по делу о домогательствах к журналисту

08 февраля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Суд отклонил требование Жириновского выплатить обвиняемому 10 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому по вопросу удовлетворения требований к журналисту Ренату Давлетгильдееву и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Об этом доложил адвокат журналиста Дмитрий Пашинский. «Только что закончился суд. Решение первой инстанции таково. Он (Жириновский) требовал признать недостоверной и порочащей свою честь, достоинство и деловую репутацию публикацию Рената на Facebook. А вместе с тем возложить на ответчиков компенсацию морального вреда — по 10 млн рублей с каждого», — пояснил Пашинский, пишет «Газета.Ru). При этом ни сам Жириновский, ни его представители не пришли на заседание в суд. По словам Пашинского, представительница истца знала и помнила о суде, но накануне она заболела. Адвокат политика отметил, что решение вынесла судья Валерия Беднякова. Ранее Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и на журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в домогательствах. Он потребовал компенсацию в размере 10 миллионов рублей за распространение недостоверной информации. Впервые Ренат Давлетгильдеев рассказал о приставаниях со стороны Жириновского в 2018 году. Он утверждал, что политик «лапал за жопу так, что руки тряслись с микрофоном», пока журналист брал у него небольшое интервью после финала конкурса «Мисс Россия». Позже лидер ЛДПР заявил, что все это является провокацией, а на самом деле человека, к которому он якобы приставал, нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому по вопросу удовлетворения требований к журналисту Ренату Давлетгильдееву и телеканалу «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Об этом доложил адвокат журналиста Дмитрий Пашинский. «Только что закончился суд. Решение первой инстанции таково. Он (Жириновский) требовал признать недостоверной и порочащей свою честь, достоинство и деловую репутацию публикацию Рената на Facebook. А вместе с тем возложить на ответчиков компенсацию морального вреда — по 10 млн рублей с каждого», — пояснил Пашинский, пишет «Газета.Ru). При этом ни сам Жириновский, ни его представители не пришли на заседание в суд. По словам Пашинского, представительница истца знала и помнила о суде, но накануне она заболела. Адвокат политика отметил, что решение вынесла судья Валерия Беднякова. Ранее Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» и на журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в домогательствах. Он потребовал компенсацию в размере 10 миллионов рублей за распространение недостоверной информации. Впервые Ренат Давлетгильдеев рассказал о приставаниях со стороны Жириновского в 2018 году. Он утверждал, что политик «лапал за жопу так, что руки тряслись с микрофоном», пока журналист брал у него небольшое интервью после финала конкурса «Мисс Россия». Позже лидер ЛДПР заявил, что все это является провокацией, а на самом деле человека, к которому он якобы приставал, нет.