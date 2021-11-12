Жириновский оправдался за обвинения в домогательствах к мужчине

Жириновский назвал обвинения черным пиаром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что обвинения против него в домогательствах являются провокацией. На самом деле человека, к которому он якобы приставал, нет.

«Я вам сказал, что нет такого человека, мы его знать не знаем, где он, когда. Все это в чистом виде провокация. Мы подаем везде в суд, где вот такие дурацкие вещи. Какие могут быть домогательства? Дикость! А человека нет. Показывайте человека, пусть он придет и скажет. Но его вообще нет. Не могут его найти. Мы в суд подали, а он где-то за границей. Это в чистом виде черный пиар», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Политика заявил, что всю эту историю с домогательствами придумали на «Эхо Москвы» или на телеканале «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Он отметил, что лично обвинений от журналиста не слышал.

Ранее подал в суд на телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и журналиста Рената Давлетгильдеева. Политик потребовал выплатить 10 миллионов рублей за распространение недостоверной информации — ранее корреспондент обвинил его в харассменте.