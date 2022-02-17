В России построят новые кампусы мирового уровня при вузах

Сейчас в проекте строительства кампусов участвуют восемь регионов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России стартовал сбор заявок от университетов на строительство кампусов мирового уровня. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС.

«Мы видим, что интерес к программе со стороны субъектов превысил ожидания. После первой волны отбора мы получили волну обращений. Сегодня я скажу, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина мы запускаем отбор проектов кампусов во вторую волну», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Заявки будут приниматься на специальном сайте прокампус.рф. Прием продлится до 1 апреля 2022 года. Как отметил Чернышенко, претендовать на строительство кампусов мирового уровня смогут не только университеты, но и особые территории. Например, центр «Сириус» в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу к 2030 году создать в стране сеть кампусов мирового уровня. Предполагается, что это будут не просто студенческие городки при вузах, а современные многофункциональные пространства. Там будет все необходимое для жизни и работы научного сообщества.

Сейчас в проекте строительства кампусов участвуют восемь регионов России: Москва, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Уфа и Челябинск. На эти цели правительство РФ выделило 162 миллиарда рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам