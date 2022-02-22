«ЖКХ Контроль»: расходы на коммунальные услуги вырастут на 50%

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Плата за коммунальные услуги в РФ может вырасти на 20-50% Фото:

Плата за коммунальные услуги в РФ может вырасти на 20-50%. Об этом предупредил руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур.

Согласно постановлению правительства РФ от 3 февраля 2022 года, плата за содержание домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества. В связи с этим расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20—50%, заявил Мамчур «Известиям».

Однако в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что существенного роста платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения не будет. На холодную воду и канализацию приходится всего 10% от общей суммы за услуги ЖКХ.

Общественники обратились с просьбой разъяснить внесенные изменения региональным властям и органам государственного жилищного надзора. В том числе, о возможных рисках увеличения платы для граждан в сфере ЖКХ, а также растолковать жильцам изменения, чтобы предотвратить социальное напряжение.

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Плата за коммунальные услуги в РФ может вырасти на 20-50%. Об этом предупредил руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур. Согласно постановлению правительства РФ от 3 февраля 2022 года, плата за содержание домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества. В связи с этим расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20—50%, заявил Мамчур «Известиям». Однако в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что существенного роста платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения не будет. На холодную воду и канализацию приходится всего 10% от общей суммы за услуги ЖКХ. Общественники обратились с просьбой разъяснить внесенные изменения региональным властям и органам государственного жилищного надзора. В том числе, о возможных рисках увеличения платы для граждан в сфере ЖКХ, а также растолковать жильцам изменения, чтобы предотвратить социальное напряжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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