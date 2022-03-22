В Латвии предложили запретить въезд для Тимати, Гагариной, Жукова

Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику более 20 российским артистам Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Латвии предложили запретить въезд в страну Полине Гагариной, Сергею Жукову, Тимати, Николаю Расторгуеву, Никите Михалкову и другим. Об этом написал министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в обращении в МИД страны.

В список нежелательных лиц должны быть внесены следующие лица: певица Полина Гагарина, солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, хип-хоп-исполнитель Тимати, участники группы «Любэ», певицы Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков, актриса Илзе Лиепа, певец Стас Михайлов и другие, пишет РБК.

В связи со спецоперацией России на Украине многие страны начали вводить санкции против страны. Согласно опубликованным данным на платформе Castellum.AI, Россия стала мировым лидером по количеству санкций. Так, например, Великобритания ввела санкции в отношении премьер-министра Михаила Мушустина, заморозив его активы и запретив въезд в страну. Власти Канады ввели санкции против Пескова, Симоньян, Соловьева и еще нескольких лиц.