ЦБ ввел ограничение на выдачу валютных вкладов

28 марта 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года. «Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой. Документ и ответы ЦБ на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков. Ранее ЦБ запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам. В рамках жестких санкций, введенных против России в ответ на объявление о спецоперации на территории Украины, на биржевом рынке курс рубля достиг исторического минимума. Центральный Банк России принял решение снизить комиссию за покупку валюты на бирже до 12%. До этого она составляла 30%. В ЦБ посчитали, что комиссия поможет выровнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года. «Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой. Документ и ответы ЦБ на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков. Ранее ЦБ запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам. Комиссии, полученные в период с 9 марта, банки обязуются вернуть своим клиентам. В рамках жестких санкций, введенных против России в ответ на объявление о спецоперации на территории Украины, на биржевом рынке курс рубля достиг исторического минимума. Центральный Банк России принял решение снизить комиссию за покупку валюты на бирже до 12%. До этого она составляла 30%. В ЦБ посчитали, что комиссия поможет выровнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты.