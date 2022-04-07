Жители Мариуполя помогают ВС ДНР в зачистке города от «Азова»*

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Жители Мариуполя начали помечать дома с националистами для ускорения зачистки города от них Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители Мариуполя помогают войскам РФ в зачистке города от «Азова» (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации). Они оставляют у домов пометки «нацик» и «Азов», чтобы помочь бойцам ДНР проводить зачистку города от украинских националистов.

«Наступающим подразделениям удается продвигаться вперед. Кстати, местное население активно помогает бойцам. Вот свастика на калитке, рядом на заборе написано „нацик“. На заборе у соседнего дома есть надпись „Азов“. Эти пометки оставляли местные жители, чтобы помочь спецназу ДНР проводить зачистку», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали очередную попытку эвакуации нацистов из Мариуполя. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что военно-воздушные силы РФ сбили еще два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря для вывоза главарей нацбатальона «Азов».

Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса.

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Мирные жители Мариуполя помогают войскам РФ в зачистке города от «Азова» (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации). Они оставляют у домов пометки «нацик» и «Азов», чтобы помочь бойцам ДНР проводить зачистку города от украинских националистов. «Наступающим подразделениям удается продвигаться вперед. Кстати, местное население активно помогает бойцам. Вот свастика на калитке, рядом на заборе написано „нацик“. На заборе у соседнего дома есть надпись „Азов“. Эти пометки оставляли местные жители, чтобы помочь спецназу ДНР проводить зачистку», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали очередную попытку эвакуации нацистов из Мариуполя. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что военно-воздушные силы РФ сбили еще два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря для вывоза главарей нацбатальона «Азов». Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса.
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