МО: Киев снова сорвал эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Киевские власти в очередной раз сорвали гуманитарную операцию мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, с одной стороны официальные лица Украины говорят о том, что на комбинате находятся женщины, дети, а с другой — намеренно отодвигают сроки эвакуации мирных жителей и на сегодняшний день никаких конкретных действий не предпринимают. Он считает такое поведение нелогичным и непоследовательным, что «в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны».
В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России приостанавливают любые боевые действия и отходят на безопасное расстояние, чтобы мирные жители могли спокойно выйти с мариупольского комбината «Азовсталь». В ведомстве передали, что гуманитарный коридор открыт уже 36-е сутки.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.