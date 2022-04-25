МО: Киев снова сорвал эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Эвакуация была запланирована на 25 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти в очередной раз сорвали гуманитарную операцию мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, с одной стороны официальные лица Украины говорят о том, что на комбинате находятся женщины, дети, а с другой — намеренно отодвигают сроки эвакуации мирных жителей и на сегодняшний день никаких конкретных действий не предпринимают. Он считает такое поведение нелогичным и непоследовательным, что «в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны».

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России приостанавливают любые боевые действия и отходят на безопасное расстояние, чтобы мирные жители могли спокойно выйти с мариупольского комбината «Азовсталь». В ведомстве передали, что гуманитарный коридор открыт уже 36-е сутки.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.