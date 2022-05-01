«Азовсталь» покинули еще 40 мирных жителей

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
С «Азовстали» эвакуировали, в том числе, 8 детей и 14 женщин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еще 40 мирных жителей смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Людей вывезли на трех автобусах.

«Еще 40 мирных жителей, включая восьмерых детей, эвакуированы. Людей вывезли на трех автобусах. В число эвакуированных также вошли 14 женщин», — сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 30 апреля с территории завода вышли 25 человек. Днем 1 мая удалось эвакуировать еще 46 человек.

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Еще 40 мирных жителей смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Людей вывезли на трех автобусах. «Еще 40 мирных жителей, включая восьмерых детей, эвакуированы. Людей вывезли на трех автобусах. В число эвакуированных также вошли 14 женщин», — сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 30 апреля с территории завода вышли 25 человек. Днем 1 мая удалось эвакуировать еще 46 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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