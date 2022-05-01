«Азовсталь» покинули еще 40 мирных жителей

Еще 40 мирных жителей смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Людей вывезли на трех автобусах.
«Еще 40 мирных жителей, включая восьмерых детей, эвакуированы. Людей вывезли на трех автобусах. В число эвакуированных также вошли 14 женщин», — сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 30 апреля с территории завода вышли 25 человек. Днем 1 мая удалось эвакуировать еще 46 человек.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.