С «Азовстали» вышли 46 человек

01 мая 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

С территории «Азовстали» в Мариуполе вышли 46 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая группа гражданских вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и близлежащих к нему жилых домов. Таким образом, территорию покинули 46 человек, передает Минобороны РФ. «Из близлежащих к „Азовстали“ жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек. Им предоставлен ночлег и питание», — сообщили в ведомстве. Ранее военные корреспонденты, работающие на месте событий, сообщали, что «Азовсталь» покинули 25 человек. Из них 19 взрослых и шесть детей. Еще раньше территорию завода, занятого бойцами Вооруженных сил Украины, покинула семья из трех человек: супругов и их дочери. Российские военные сообщали, что на территории завода засело множество националистов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Новая группа гражданских вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и близлежащих к нему жилых домов. Таким образом, территорию покинули 46 человек, передает Минобороны РФ. «Из близлежащих к „Азовстали“ жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек. Им предоставлен ночлег и питание», — сообщили в ведомстве. Ранее военные корреспонденты, работающие на месте событий, сообщали, что «Азовсталь» покинули 25 человек. Из них 19 взрослых и шесть детей. Еще раньше территорию завода, занятого бойцами Вооруженных сил Украины, покинула семья из трех человек: супругов и их дочери. Российские военные сообщали, что на территории завода засело множество националистов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя.