С «Азовстали» вышли 46 человек

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
С территории «Азовстали» в Мариуполе вышли 46 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая группа гражданских вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и близлежащих к нему жилых домов. Таким образом, территорию покинули 46 человек, передает Минобороны РФ.

«Из близлежащих к „Азовстали“ жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек. Им предоставлен ночлег и питание», — сообщили в ведомстве.

Ранее военные корреспонденты, работающие на месте событий, сообщали, что «Азовсталь» покинули 25 человек. Из них 19 взрослых и шесть детей. Еще раньше территорию завода, занятого бойцами Вооруженных сил Украины, покинула семья из трех человек: супругов и их дочери. Российские военные сообщали, что на территории завода засело множество националистов.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя.

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Новая группа гражданских вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и близлежащих к нему жилых домов. Таким образом, территорию покинули 46 человек, передает Минобороны РФ. «Из близлежащих к „Азовстали“ жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек. Им предоставлен ночлег и питание», — сообщили в ведомстве. Ранее военные корреспонденты, работающие на месте событий, сообщали, что «Азовсталь» покинули 25 человек. Из них 19 взрослых и шесть детей. Еще раньше территорию завода, занятого бойцами Вооруженных сил Украины, покинула семья из трех человек: супругов и их дочери. Российские военные сообщали, что на территории завода засело множество националистов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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