В ДНР обозначили задачи спецоперации к 9 Мая

06 мая 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Спецоперацию на Украине не планируют завершить к 9 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачи освободить Донецкую народную республику к 9 мая не стоит, завил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в первую очередь важно сберечь жизни военных и мирных жителей. «Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся. Мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения», — заявил Гагин РИА «Новости». Он отметил, что это касается как зачистки завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, так и освобождения других населенных пунктов ДНР. По словам советника главы правительства ДНР, стремление сберечь как можно больше солдат и мирных людей, затрудняет и замедляет спецоперацию. Он напомнил, что украинская сторона использует гражданских в качестве живого щита. «Нанеся какие-то удары, нужно быть уверенными, что мы их не наносим по гражданскому населению, и опять же нельзя жертвовать своей пехотой», — уточнил Гагин. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. При этом глава государства отметил важность исключения напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Задачи освободить Донецкую народную республику к 9 мая не стоит, завил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в первую очередь важно сберечь жизни военных и мирных жителей. «Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся. Мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения», — заявил Гагин РИА «Новости». Он отметил, что это касается как зачистки завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов, так и освобождения других населенных пунктов ДНР. По словам советника главы правительства ДНР, стремление сберечь как можно больше солдат и мирных людей, затрудняет и замедляет спецоперацию. Он напомнил, что украинская сторона использует гражданских в качестве живого щита. «Нанеся какие-то удары, нужно быть уверенными, что мы их не наносим по гражданскому населению, и опять же нельзя жертвовать своей пехотой», — уточнил Гагин. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. При этом глава государства отметил важность исключения напрасных жертв среди мирного населения.