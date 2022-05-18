Захарова: «Азов»* вербует детей и воспитывает из них снайперов

18 мая 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Боевики «Азова» воспитывают снайперов из сирот, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти привлекают несовершеннолетних детей к участию в националистической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, националисты вербовали детей в возрасте с 7 до 18 лет. «Деятельность по вербовке детей неонацисты из „Азова“ (организация признана в экстремистской и запрещена в РФ) начали еще в 2015 году. Они организовали по инициативе лидера национального корпуса Андрея Болецкого так называемые детские лагеря юношеского корпуса. В 2015 году в них принимали детей с 8 до 18 лет, а с 2016 года уже принимали детей с 7 лет», — сообщила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслируется на телеканале «Россия 24». Дипломат уточнила, что в рамках юношеского корпуса неонацисты организовали силовое молодежное крыло, которое получило название «национальные дружины». Туда вступали подростки от 14 лет. По словам Захаровой, инструкторы из батальона «Азов» обучали детей обращаться с огнестрельным оружием. Официальный представитель МИД сообщила, что неонацисты также привлекали несовершеннолетних сирот. В частности, по ее словам, воспитанники детского приюта «Пилигрим» в Мариуполе участвовали в боевых действиях и поджигали дома. Дипломат рассказала, что боевики «Азова» обучали сирот снайперской стрельбе на протяжении восьми лет. Дети также копали окопы под Мариуполем в 2014 году и строили блокпосты, заявила Захарова. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись «Азовстали». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. В Кремле заявили, что все боевики, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы. * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Киевские власти привлекают несовершеннолетних детей к участию в националистической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, националисты вербовали детей в возрасте с 7 до 18 лет. «Деятельность по вербовке детей неонацисты из „Азова“ (организация признана в экстремистской и запрещена в РФ) начали еще в 2015 году. Они организовали по инициативе лидера национального корпуса Андрея Болецкого так называемые детские лагеря юношеского корпуса. В 2015 году в них принимали детей с 8 до 18 лет, а с 2016 года уже принимали детей с 7 лет», — сообщила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслируется на телеканале «Россия 24». Дипломат уточнила, что в рамках юношеского корпуса неонацисты организовали силовое молодежное крыло, которое получило название «национальные дружины». Туда вступали подростки от 14 лет. По словам Захаровой, инструкторы из батальона «Азов» обучали детей обращаться с огнестрельным оружием. Официальный представитель МИД сообщила, что неонацисты также привлекали несовершеннолетних сирот. В частности, по ее словам, воспитанники детского приюта «Пилигрим» в Мариуполе участвовали в боевых действиях и поджигали дома. Дипломат рассказала, что боевики «Азова» обучали сирот снайперской стрельбе на протяжении восьми лет. Дети также копали окопы под Мариуполем в 2014 году и строили блокпосты, заявила Захарова. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись «Азовстали». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен. В Кремле заявили, что все боевики, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы. * Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.