На Донбассе бойцам ВСУ начали включать похоронные марши. Видео

03 июня 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Похоронный марш должен заставить бойцов ВСУ задуматься о своей судьбе, считают в Народной милиции ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Народной милиции Донецкой народной республики включили похоронный марш рядом с позициями украинских националистов в Авдеевке. Таким образом они призывали боевиков сложить оружие. Бойцы ДНР привели в пример националистов, засевших на комбинате «Азовсталь», которые сдались в плен 20 мая. «Каждые семь секунд погибает один украинский солдат. [Президент Украины] Владимир Зеленский пытается представить разгром мариупольской группировки как результат тщательной спланированной операции по спасению украинских военнослужащих. И их катастрофическое поражение за очередную победу», — цитирует солдат ДНР Пятый канал. Бойцы Народной милиции заявили, что Зеленский предал боевиков, оставшихся на «Азовстали». По их словам, командиры ВСУ рассматривают своих солдат как пушечное мясо. «Вам не дадут уйти! Единственный шанс выжить или сдаться в плен», — предупредили националистов бойцы Народной милиции. По их словам, такая агитация предназначена для украинских военных, которые находятся меньшем, чем в двухстах метрах. Однако военные ДНР признают, что за шумом похоронного марша не слышно приближения беспилотника или свиста мины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Силы Народной милиции Донецкой народной республики включили похоронный марш рядом с позициями украинских националистов в Авдеевке. Таким образом они призывали боевиков сложить оружие. Бойцы ДНР привели в пример националистов, засевших на комбинате «Азовсталь», которые сдались в плен 20 мая. «Каждые семь секунд погибает один украинский солдат. [Президент Украины] Владимир Зеленский пытается представить разгром мариупольской группировки как результат тщательной спланированной операции по спасению украинских военнослужащих. И их катастрофическое поражение за очередную победу», — цитирует солдат ДНР Пятый канал. Бойцы Народной милиции заявили, что Зеленский предал боевиков, оставшихся на «Азовстали». По их словам, командиры ВСУ рассматривают своих солдат как пушечное мясо. «Вам не дадут уйти! Единственный шанс выжить или сдаться в плен», — предупредили националистов бойцы Народной милиции. По их словам, такая агитация предназначена для украинских военных, которые находятся меньшем, чем в двухстах метрах. Однако военные ДНР признают, что за шумом похоронного марша не слышно приближения беспилотника или свиста мины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города.