В Одессе переименуют улицы на украинский манер. «Площадь Великобритании вместо улицы Курская»

14 июня 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

По его мнению, площадь Великобритании — нормальное название для одной из улиц Одессы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. Такое заявление сделал мэр города Геннадий Труханов. «Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц», — написал Труханов в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он сообщил, что в рамках закона «об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» в обязательном порядке будут переименованы еще 19 улиц. Труханов добавил, что окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии. По его мнению, в Одессе должны быть улицы с названиями Героев Мариуполя и площадь Великобритании. Вспышки русофобии связаны со спецоперацией РФ на Украине. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сказал, что на Украине пока недостаточный уровень русофобии. Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод представил доклад с большим количеством примеров дискриминации русскоязычных людей за рубежом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. Такое заявление сделал мэр города Геннадий Труханов. «Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц», — написал Труханов в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он сообщил, что в рамках закона «об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» в обязательном порядке будут переименованы еще 19 улиц. Труханов добавил, что окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии. По его мнению, в Одессе должны быть улицы с названиями Героев Мариуполя и площадь Великобритании. Вспышки русофобии связаны со спецоперацией РФ на Украине. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сказал, что на Украине пока недостаточный уровень русофобии. Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод представил доклад с большим количеством примеров дискриминации русскоязычных людей за рубежом.