В Госдуме призвали устроить трибунал над Зеленским в Одессе

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Сергей Миронов считает, что президента Украины нужно судить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно будут судить трибуналом. Об этом заявили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

«Задача президента России по полной денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим господина Зеленского. Рано или поздно его будут судить трибуналом. Его не должно быть в Киеве! И будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в городе Одессе», — отметил депутат.

Недавно в Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно будут судить трибуналом. Об этом заявили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «Задача президента России по полной денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим господина Зеленского. Рано или поздно его будут судить трибуналом. Его не должно быть в Киеве! И будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в городе Одессе», — отметил депутат. Недавно в Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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