В Госдуме призвали устроить трибунал над Зеленским в Одессе

14 июня 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что президента Украины нужно судить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно будут судить трибуналом. Об этом заявили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «Задача президента России по полной денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим господина Зеленского. Рано или поздно его будут судить трибуналом. Его не должно быть в Киеве! И будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в городе Одессе», — отметил депутат. Недавно в Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно будут судить трибуналом. Об этом заявили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «Задача президента России по полной денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим господина Зеленского. Рано или поздно его будут судить трибуналом. Его не должно быть в Киеве! И будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в городе Одессе», — отметил депутат. Недавно в Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.