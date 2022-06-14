В Госдуме призвали устроить трибунал над Зеленским в Одессе

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов считает, что президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно будут судить трибуналом. Об этом заявили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».
«Задача президента России по полной денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим господина Зеленского. Рано или поздно его будут судить трибуналом. Его не должно быть в Киеве! И будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в городе Одессе», — отметил депутат.
Недавно в Госдуме призвали к трибуналу над виновными в обстреле Донецка. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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