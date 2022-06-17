ВЦИОМ: рейтинг доверия к Путину превысил 81%

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
78,9% респондентов одобрили деятельность Владимира Путина Фото:

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 81,3%. Такие данные приводятся на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,5п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 6 по 12 июня 2022 года составил 78,9% (+0,6п.п. за неделю)», — сообщает ВЦИОМ.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU заявил, что рейтинг доверия к президенту растет, так как люди понимают необходимость спецоперации на Украине. «Люди видят, что правительство готово удерживать внутри экономическую ситуацию и реагирует на проблемы слабозащищенных слоев населения», — заключил Баширов.

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Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 81,3%. Такие данные приводятся на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,5п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 6 по 12 июня 2022 года составил 78,9% (+0,6п.п. за неделю)», — сообщает ВЦИОМ. Ранее политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU заявил, что рейтинг доверия к президенту растет, так как люди понимают необходимость спецоперации на Украине. «Люди видят, что правительство готово удерживать внутри экономическую ситуацию и реагирует на проблемы слабозащищенных слоев населения», — заключил Баширов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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