ВЦИОМ: рейтинг доверия к Путину превысил 81%

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 81,3%. Такие данные приводятся на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,5п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 6 по 12 июня 2022 года составил 78,9% (+0,6п.п. за неделю)», — сообщает ВЦИОМ.
Ранее политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU заявил, что рейтинг доверия к президенту растет, так как люди понимают необходимость спецоперации на Украине. «Люди видят, что правительство готово удерживать внутри экономическую ситуацию и реагирует на проблемы слабозащищенных слоев населения», — заключил Баширов.
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