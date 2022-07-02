Помощник Кадырова назвал следующей целью Киев и Вашингтон

Российские и луганские войска готовы к взятию Киева, считает Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска России и ЛНР готовы идти в Киев и Вашингтон после взятия Лисичанска. Об этом заявил помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов.

«Следующая остановка Киев, Рамзан Ахматович. А там и до Вашингтона рукой подать», — сказал Алаудинов, докладывая главе Чечни Рамзану Кадырову о взятии города Лисичанск в Луганской народной республике. Видео с заявлением опубликовано в telegram-канале Кадырова.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основными целями президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.

В ходе операции, 2 июля, Рамзан Кадыров заявил о полном взятии города Лисичанск. По его словам, подразделения ВС РФ и НМ ЛНР находятся в центре города и проводят зачистки от националистов, которые могли спрятаться в строениях, пишет RT.