Вирусолог Чепурнов усомнился в эффективности масок при «Омикроне»

Обычные медицинские маски слабо эффективны против «Омикрона» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Защитные маски, которые чаще всего применялись в России, обладают слабой эффективностью против штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.

«Сегодня мы не знаем, насколько эффективны маски против „Омикрона“. Он настолько инфекционен, что, если раньше нужна была приличная доза вируса, чтобы заразиться, то сегодня хватает минимальных доз. Поэтому раньше маска была безусловно важна, поскольку она прерывала прямой капельный путь. Однако сейчас даже то, что переходит в мелкодисперсный аэрозоль и в состоянии обтекать маску, является заражающей дозой, как мы успели убедиться еще в предыдущей волне», — сказал Александр Чепурнов.

По словам профессора, в мире еще нет работ, которые бы оценили эффективность защитных масок против самого распространенного штамма коронавируса. «Насколько это будет целесообразно и эффективно… Я работ ни у нас, ни у Запада не видел. Не совсем понятно, есть ли в этом смысл, если пользоваться теми же самыми масками, а не переходить на маски более высокого уровня, которые держат больше 90% создающегося аэрозоля», — уточнил вирусолог.

По состоянию на 6 августа, в России выявлено 19 974 случаев коронавируса за последние сутки. В последний раз подобные значения были в стране в конце марта.