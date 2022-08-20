Отравленный ВСУ глава Херсонской области пошел на поправку

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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Владимир Сальдо находится в одной из московских больниц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, которого ранее отравили, идет на поправку. Такое заявление сделала пресс-служба администрации региона.

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — приводит информацию РИА «Новости».

Ранее Минобороны РФ официально подтвердило тот факт, что Сальдо был отравлен. В настоящее время проводится дополнительное расследование инцидента.

Сальдо попал в реанимацию в начале августа этого года. Его доставили в Москву, и теперь он находится в одной из столичных больниц. Доказательства химического терроризма киевского режима Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область была освобождена российскими военными в марте этого года. Региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины.

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, которого ранее отравили, идет на поправку. Такое заявление сделала пресс-служба администрации региона. «Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — приводит информацию РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ официально подтвердило тот факт, что Сальдо был отравлен. В настоящее время проводится дополнительное расследование инцидента. Сальдо попал в реанимацию в начале августа этого года. Его доставили в Москву, и теперь он находится в одной из столичных больниц. Доказательства химического терроризма киевского режима Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область была освобождена российскими военными в марте этого года. Региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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