Отравленный ВСУ глава Херсонской области пошел на поправку

20 августа 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо находится в одной из московских больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, которого ранее отравили, идет на поправку. Такое заявление сделала пресс-служба администрации региона. «Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — приводит информацию РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ официально подтвердило тот факт, что Сальдо был отравлен. В настоящее время проводится дополнительное расследование инцидента. Сальдо попал в реанимацию в начале августа этого года. Его доставили в Москву, и теперь он находится в одной из столичных больниц. Доказательства химического терроризма киевского режима Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область была освобождена российскими военными в марте этого года. Региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, которого ранее отравили, идет на поправку. Такое заявление сделала пресс-служба администрации региона. «Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — приводит информацию РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ официально подтвердило тот факт, что Сальдо был отравлен. В настоящее время проводится дополнительное расследование инцидента. Сальдо попал в реанимацию в начале августа этого года. Его доставили в Москву, и теперь он находится в одной из столичных больниц. Доказательства химического терроризма киевского режима Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Главная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Херсонская область была освобождена российскими военными в марте этого года. Региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины.