Экс-глава МИД Австрии заявила о превосходстве Путина перед ЕС

21 августа 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Экс-глава МИД Австрии отметила, что общаться с Путиным — это как разговаривать со взрослым человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные коллеги на фоне президента РФ Владимира Путина выглядят как «тинейджеры». Такое заявление сделала бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Встречи с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и с Путиным для меня овеяны более интересными воспоминаниями, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей», — рассказала она. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия-24». Кнайсль отметила, что ее бывшие коллеги-мужчины из ЕС ведут себя взволнованно, «напоминая тинейджеров». «Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», — подытожила экс-глава МИД Австрии. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая известна, в частности, тем, что танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, ранее покинула страну из-за угроз. Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений (министерства иностранных дел) Австрии с 2017 по 2019 годы. После ухода с поста, в 2021 году, она в качестве независимого директора вошла в совет директоров «Роснефти», но 20 мая оставила должность. Ранее URA.RU сообщало, что Австрия теряет веру в санкции против РФ и хочет их отмены. Также в Кремле оценили сообщения о поддержке Путина в Германии и Австрии.

Западные коллеги на фоне президента РФ Владимира Путина выглядят как «тинейджеры». Такое заявление сделала бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Встречи с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и с Путиным для меня овеяны более интересными воспоминаниями, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей», — рассказала она. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия-24». Кнайсль отметила, что ее бывшие коллеги-мужчины из ЕС ведут себя взволнованно, «напоминая тинейджеров». «Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», — подытожила экс-глава МИД Австрии. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая известна, в частности, тем, что танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, ранее покинула страну из-за угроз. Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений (министерства иностранных дел) Австрии с 2017 по 2019 годы. После ухода с поста, в 2021 году, она в качестве независимого директора вошла в совет директоров «Роснефти», но 20 мая оставила должность. Ранее URA.RU сообщало, что Австрия теряет веру в санкции против РФ и хочет их отмены. Также в Кремле оценили сообщения о поддержке Путина в Германии и Австрии.