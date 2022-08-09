Песков оценил сообщения о поддержке Путина в Германии и Австрии

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Запад обеспокоен углублением связей РФ и Турции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле надеются на то, что власти Германии и Австрии прислушаются к своим избирателям и откажутся от недружественной политики в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла 9 августа.

«Надеемся, что рано или поздно перемены настанут, в том числе благодаря тому, что избиратели [в Германии и Австрии] сами порекомендуют определенные корректировки линии по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — сказал Песков.

О том, что cреди жителей ФРГ и Австрии оказался неожиданно высоким уровень поддержки президента Владимира Путина и России, на страницах газеты Wiener Zeitung заявил журналист Герхард Лехнер. По словам Лехнера, у населения этих стран зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, а энтузиазм в отношении Украины падает.

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В Кремле надеются на то, что власти Германии и Австрии прислушаются к своим избирателям и откажутся от недружественной политики в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла 9 августа. «Надеемся, что рано или поздно перемены настанут, в том числе благодаря тому, что избиратели [в Германии и Австрии] сами порекомендуют определенные корректировки линии по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — сказал Песков. О том, что cреди жителей ФРГ и Австрии оказался неожиданно высоким уровень поддержки президента Владимира Путина и России, на страницах газеты Wiener Zeitung заявил журналист Герхард Лехнер. По словам Лехнера, у населения этих стран зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, а энтузиазм в отношении Украины падает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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