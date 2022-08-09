Песков оценил сообщения о поддержке Путина в Германии и Австрии

09 августа 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Запад обеспокоен углублением связей РФ и Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кремле надеются на то, что власти Германии и Австрии прислушаются к своим избирателям и откажутся от недружественной политики в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла 9 августа. «Надеемся, что рано или поздно перемены настанут, в том числе благодаря тому, что избиратели [в Германии и Австрии] сами порекомендуют определенные корректировки линии по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — сказал Песков. О том, что cреди жителей ФРГ и Австрии оказался неожиданно высоким уровень поддержки президента Владимира Путина и России, на страницах газеты Wiener Zeitung заявил журналист Герхард Лехнер. По словам Лехнера, у населения этих стран зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, а энтузиазм в отношении Украины падает.

В Кремле надеются на то, что власти Германии и Австрии прислушаются к своим избирателям и откажутся от недружественной политики в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла 9 августа. «Надеемся, что рано или поздно перемены настанут, в том числе благодаря тому, что избиратели [в Германии и Австрии] сами порекомендуют определенные корректировки линии по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — сказал Песков. О том, что cреди жителей ФРГ и Австрии оказался неожиданно высоким уровень поддержки президента Владимира Путина и России, на страницах газеты Wiener Zeitung заявил журналист Герхард Лехнер. По словам Лехнера, у населения этих стран зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, а энтузиазм в отношении Украины падает.