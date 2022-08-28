«Молодая гвардия» ЕР поздравила горняков Донбасса с Днем шахтера

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
В последнее воскресенье августа в России отмечают День шахтера Фото:

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили шахтеров Донбасса с профессиональным праздником. Об этом сообщил председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов.

«От лица „Молодой Гвардии Единой России“ поздравляю всех горняков России и Донбасса с их профессиональным праздником — Днем Шахтера! Сегодня мы приехали в Донбасс на шахту Иловайская, где ежедневно трудятся сотни шахтеров, работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Привезли все необходимое к праздничному столу. Горняки это особые люди, мужественные, порядочные, настоящие патриоты, преданы своей стране и ее традициям. Шахтеры для нас, для будущего поколения являются примером для подражания и авторитетом», — приводит сайт ЕР слова Демидова.

День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. Сегодня с профессиональным праздников шахтеров также поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства отметил большой вклад шахтеров в стабильную работу промышленных предприятий и заводов.

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Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили шахтеров Донбасса с профессиональным праздником. Об этом сообщил председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов. «От лица „Молодой Гвардии Единой России“ поздравляю всех горняков России и Донбасса с их профессиональным праздником — Днем Шахтера! Сегодня мы приехали в Донбасс на шахту Иловайская, где ежедневно трудятся сотни шахтеров, работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Привезли все необходимое к праздничному столу. Горняки это особые люди, мужественные, порядочные, настоящие патриоты, преданы своей стране и ее традициям. Шахтеры для нас, для будущего поколения являются примером для подражания и авторитетом», — приводит сайт ЕР слова Демидова. День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. Сегодня с профессиональным праздников шахтеров также поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства отметил большой вклад шахтеров в стабильную работу промышленных предприятий и заводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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