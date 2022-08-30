Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Украина строит деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 августа.
- В Минобороны заявили о том, что вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожено 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронемашин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
- ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, включая хранилище топливных отходов, чтобы сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Ими [вооруженными силами Украины] применялась крупнокалиберная артиллерия.
- Украина строит деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию и заставить ее уничтожать ложные цели при помощи своих крылатых ракет. По замыслу Киева, российские средства ПВО будут воспринимать ложную мишень, как настоящие реактивные системы.
- Евросоюз готов оказывать бессрочную помощь Украине. Как пояснил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо.
- Спецоперация России на Украине формирует прочные основы для многополярного мироустройства. Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Дробинин. Кроме того, похожие утверждения о концепции многополярного мира озвучивал и президент РФ Владимир Путин.
- Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием, которое Украине поставляет НАТО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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