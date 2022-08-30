ВСУ потеряли 1,2 тысяч солдат и обстреляли ЗАЭС из-за МАГАТЭ. Главное к вечеру 30 августа

30 августа 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием НАТО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Украина строит деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 августа. В Минобороны заявили о том, что вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожено 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронемашин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, включая хранилище топливных отходов, чтобы сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Ими [вооруженными силами Украины] применялась крупнокалиберная артиллерия.

Украина строит деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию и заставить ее уничтожать ложные цели при помощи своих крылатых ракет. По замыслу Киева, российские средства ПВО будут воспринимать ложную мишень, как настоящие реактивные системы.

Евросоюз готов оказывать бессрочную помощь Украине. Как пояснил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо.

Спецоперация России на Украине формирует прочные основы для многополярного мироустройства. Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Дробинин. Кроме того, похожие утверждения о концепции многополярного мира озвучивал и президент РФ Владимир Путин.

Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием, которое Украине поставляет НАТО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Украина строит деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача операции состоит в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.