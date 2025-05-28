Нарышкин подтвердил встречу с Фиданом

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он отметил, что стороны обсудили двусторонние отношения.
«Да. У нас же давние отношения, поскольку он (Фидан — прим. URA.RU) в течение многих-многих лет возглавлял разведывательную службу Турецкой Республики», — заявил Нарышкин в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что министр является высококвалифицированным и опытным специалистом, а также надежным и вдумчивым партнером в профессиональной деятельности, поэтому был рад встрече с Фиданом уже в его новой должности, и выразил надежду, что это было взаимно.
На вопрос о деталях переговоров глава СВР лаконично сообщил, что обсуждались именно двусторонние отношения. «Мы обсуждали двусторонние отношения», — ответил Нарышкин.
Хакан Фидан совершил визит в Российскую Федерацию 26 мая, где были запланированы его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо этого, в рамках рабочего визита, который продлится с 25 по 27 мая, Фидан 26 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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