Нарышкин подтвердил встречу с Фиданом

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Нарышкин обсудил с Фиданом двусторонние отношения
Нарышкин обсудил с Фиданом двусторонние отношения Фото:

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он отметил, что стороны обсудили двусторонние отношения.

«Да. У нас же давние отношения, поскольку он (Фидан — прим. URA.RU) в течение многих-многих лет возглавлял разведывательную службу Турецкой Республики», — заявил Нарышкин в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что министр является высококвалифицированным и опытным специалистом, а также надежным и вдумчивым партнером в профессиональной деятельности, поэтому был рад встрече с Фиданом уже в его новой должности, и выразил надежду, что это было взаимно.

На вопрос о деталях переговоров глава СВР лаконично сообщил, что обсуждались именно двусторонние отношения. «Мы обсуждали двусторонние отношения», — ответил Нарышкин. 

Хакан Фидан совершил визит в Российскую Федерацию 26 мая, где были запланированы его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо этого, в рамках рабочего визита, который продлится с 25 по 27 мая, Фидан 26 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он отметил, что стороны обсудили двусторонние отношения. «Да. У нас же давние отношения, поскольку он (Фидан — прим. URA.RU) в течение многих-многих лет возглавлял разведывательную службу Турецкой Республики», — заявил Нарышкин в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что министр является высококвалифицированным и опытным специалистом, а также надежным и вдумчивым партнером в профессиональной деятельности, поэтому был рад встрече с Фиданом уже в его новой должности, и выразил надежду, что это было взаимно. На вопрос о деталях переговоров глава СВР лаконично сообщил, что обсуждались именно двусторонние отношения. «Мы обсуждали двусторонние отношения», — ответил Нарышкин.  Хакан Фидан совершил визит в Российскую Федерацию 26 мая, где были запланированы его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо этого, в рамках рабочего визита, который продлится с 25 по 27 мая, Фидан 26 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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