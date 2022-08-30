Глава ВГА Энергодара: ВСУ обстреливают ЗАЭС натовским оружием

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С 15 августа участились обстрелы территорий ЗАЭС и Энергодара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием, которое Украине поставляет НАТО. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ с использованием БПЛА, барражирующих боеприпасов американской 155-мм гаубичной артиллерии М777, 220-мм РСЗО „УРАГАН“», — сообщил Волга. Он отметил существенное увеличение погибших и пострадавших мирных граждан, а также кратное увеличение разрушений гражданской инфраструктуры в результате участившихся обстрелов ВСУ. «С 15.08.2022 года ВСУ совершили 67 обстрелов по территории Энергодара и Запорожской АЭС», — добавил Волга.

Причиной обстрелов глава ВГА Энергодара назвал целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, а также предотвратить налаживание сотрудничества между международной организацией, властями Запорожской области и Российской Федерацией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что натовским оружием фактически управляют из НАТО. «Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно „на земле“. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — отмечал Лавров.

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Территория Запорожской атомной электростанции и Энергодара обстреливается оружием, которое Украине поставляет НАТО. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ с использованием БПЛА, барражирующих боеприпасов американской 155-мм гаубичной артиллерии М777, 220-мм РСЗО „УРАГАН“», — сообщил Волга. Он отметил существенное увеличение погибших и пострадавших мирных граждан, а также кратное увеличение разрушений гражданской инфраструктуры в результате участившихся обстрелов ВСУ. «С 15.08.2022 года ВСУ совершили 67 обстрелов по территории Энергодара и Запорожской АЭС», — добавил Волга. Причиной обстрелов глава ВГА Энергодара назвал целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, а также предотвратить налаживание сотрудничества между международной организацией, властями Запорожской области и Российской Федерацией. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что натовским оружием фактически управляют из НАТО. «Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно „на земле“. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — отмечал Лавров.
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