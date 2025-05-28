В Москве задержали мошенников из автосалонов премиум-класса

В Москве задержаны шесть человек, участвовавших в организованной группе, занимавшейся мошенничеством под прикрытием предпринимательской деятельности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов», — написала Волк в своем telegram- канале. По информации следствия, задержанные выдавали себя за представителей трех известных автосалонов, расположенных на юге Москвы, специализирующихся на продаже новых и подержанных автомобилей, включая модели премиум-класса. Мошенники использовали для рекламы как собственный сайт, так и известные интернет-площадки.
Ирина Волк отметила, что менеджеры в автоцентрах оказывали психологическое давление на потенциальных покупателей, умышленно затягивали время сделок и предлагали невыгодные кредитные условия. Она также указала, что к моменту заключения договора купли-продажи цена автомобилей значительно увеличивалась за счет навязанных услуг, а многие машины оказывались технически неисправными.
В рамках расследования в Москве и области проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято более 180 млн рублей, бухгалтерская документация, техника и средства связи. Следствие возбудило 19 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которые были объединены в одно производство. Предварительное расследование продолжается.
Ранее в Москве и других регионах уже выявлялись крупные мошеннические схемы, связанные с автомобильным бизнесом. Так, в начале 2025 года полиция задержала восемь человек, инсценировавших более 500 ДТП ради страховых выплат на сумму свыше 100 миллионов рублей. Аналогичные преступления были пресечены и в Санкт-Петербурге, где злоумышленники также использовали подержанные автомобили для обмана страховых компаний.
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