В Москве задержали мошенников из автосалонов премиум-класса

Волк: шесть работников автосалонов Москвы задержаны за мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники автосалона навязывали дополнительные услуги для большей суммы сделки
Сотрудники автосалона навязывали дополнительные услуги для большей суммы сделки Фото:

В Москве задержаны шесть человек, участвовавших в организованной группе, занимавшейся мошенничеством под прикрытием предпринимательской деятельности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов», — написала Волк в своем telegram- канале. По информации следствия, задержанные выдавали себя за представителей трех известных автосалонов, расположенных на юге Москвы, специализирующихся на продаже новых и подержанных автомобилей, включая модели премиум-класса. Мошенники использовали для рекламы как собственный сайт, так и известные интернет-площадки.

Ирина Волк отметила, что менеджеры в автоцентрах оказывали психологическое давление на потенциальных покупателей, умышленно затягивали время сделок и предлагали невыгодные кредитные условия. Она также указала, что к моменту заключения договора купли-продажи цена автомобилей значительно увеличивалась за счет навязанных услуг, а многие машины оказывались технически неисправными.

В рамках расследования в Москве и области проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято более 180 млн рублей, бухгалтерская документация, техника и средства связи. Следствие возбудило 19 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которые были объединены в одно производство. Предварительное расследование продолжается.

Ранее в Москве и других регионах уже выявлялись крупные мошеннические схемы, связанные с автомобильным бизнесом. Так, в начале 2025 года полиция задержала восемь человек, инсценировавших более 500 ДТП ради страховых выплат на сумму свыше 100 миллионов рублей. Аналогичные преступления были пресечены и в Санкт-Петербурге, где злоумышленники также использовали подержанные автомобили для обмана страховых компаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержаны шесть человек, участвовавших в организованной группе, занимавшейся мошенничеством под прикрытием предпринимательской деятельности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. «В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов», — написала Волк в своем telegram- канале. По информации следствия, задержанные выдавали себя за представителей трех известных автосалонов, расположенных на юге Москвы, специализирующихся на продаже новых и подержанных автомобилей, включая модели премиум-класса. Мошенники использовали для рекламы как собственный сайт, так и известные интернет-площадки. Ирина Волк отметила, что менеджеры в автоцентрах оказывали психологическое давление на потенциальных покупателей, умышленно затягивали время сделок и предлагали невыгодные кредитные условия. Она также указала, что к моменту заключения договора купли-продажи цена автомобилей значительно увеличивалась за счет навязанных услуг, а многие машины оказывались технически неисправными. В рамках расследования в Москве и области проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято более 180 млн рублей, бухгалтерская документация, техника и средства связи. Следствие возбудило 19 уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которые были объединены в одно производство. Предварительное расследование продолжается. Ранее в Москве и других регионах уже выявлялись крупные мошеннические схемы, связанные с автомобильным бизнесом. Так, в начале 2025 года полиция задержала восемь человек, инсценировавших более 500 ДТП ради страховых выплат на сумму свыше 100 миллионов рублей. Аналогичные преступления были пресечены и в Санкт-Петербурге, где злоумышленники также использовали подержанные автомобили для обмана страховых компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...